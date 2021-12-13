В Черкассах возле моста любви нашли мертвой 21-летнюю девушку

Девушка перелезла через изгородь моста.
В Черкассах в парке "Сосновый бор" в понедельник, 13 декабря, в 15:10 обнаружили мертвой 21-летнюю девушку.
Об этом в Facebook сообщил директор КП "Дирекция парков" Сергей Рубан.
Чиновник объяснил, что мост любви был закрыт, однако девушка, вероятно, перелезла через забор и спрыгнула с него. 21-летняя погибла на месте происшествия.
"На этой неделе КП "Дирекция парков" обратится с письмом в Черкасский городской совет, в котором будем просить предусмотреть в средства для безопасности моста", — сообщил Сергей Рубан.
В комментариях к сообщению смерть девушки подтвердила также и спикер полиции Черкасщины Зоя Вовк. Она добавила, что усопшая была с 2000 года рождения.
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