Байден не исключает введения санкций против Путина

Байден подчеркнул, что вторжение РФ в Украину приведет к "огромным глобальным последствиям".

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

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Байден, отвечая на вопросы журналистов "Рассмотрит ли он возможность введения санкций персонально в отношении самого Путина, если Россия решит пойти на вторжение в Украину", он ответил "Да".

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что вторжение РФ в Украину приведет к "огромным глобальным последствиям".

Следует отметить, что США внесли в Конгресс и Сенат США уже ряд законопроектов, направленных на введение санкций против России и лично Владимира Путина, если РФ решится напасть на Украину. Так, на днях глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс разработал новый пакет санкции против РФ, предусматривающих ограничение экспорта российского сырья и вооруженный экспорт.

Перед этим конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России из-за ее агрессии против Украины. В перечне – чиновники, силовики и кремлевские пропагандисты. В частности, спикер российского президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, журналист Владимир Соловьев.

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