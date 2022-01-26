Российский посол пожаловался, что его могут выслать из США

Российский посол пожаловался, что его могут выслать из США

Российский посол также пожаловался, что дипломаты страны-агрессора могут находиться в США всего три года.

Российский посол в США Анатолий Антонов пожаловался, что его могут выслать из Америки.

Об этом пишет российский ТАСС.

Посол страны-агрессора заявил, что якобы в Госдеп предупредил российских дипломатов о том, что если РФ не предоставит виз охранникам посла США в России, то в апреле Анатолий Антонов будет вынужден покинуть США.

Также посол России Антонов пожаловался, что на следующей неделе США покинет очередная группа российских дипломатов и членов их семьи, поскольку работникам дипломатических ведомств страны-агрессора разрешили всего три года находиться в Соединенных штатах Америки.

Напомним:

Соединенные штаты направили России свой письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности".

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