Российский посол пожаловался, что его могут выслать из США

Российский посол также пожаловался, что дипломаты страны-агрессора могут находиться в США всего три года.
Российский посол в США Анатолий Антонов пожаловался, что его могут выслать из Америки.
Об этом пишет российский ТАСС.
Посол страны-агрессора заявил, что якобы в Госдеп предупредил российских дипломатов о том, что если РФ не предоставит виз охранникам посла США в России, то в апреле Анатолий Антонов будет вынужден покинуть США.
Также посол России Антонов пожаловался, что на следующей неделе США покинет очередная группа российских дипломатов и членов их семьи, поскольку работникам дипломатических ведомств страны-агрессора разрешили всего три года находиться в Соединенных штатах Америки.
Напомним:
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Соединенные штаты направили России свой письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности".
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