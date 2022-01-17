В окупованому Криму на трасі “Таврида” згорів російський бронетранспортер: відео

В окупованому Криму на трасі “Таврида” згорів російський бронетранспортер: відео

НП сталася під час руху в колоні на військових навчаннях.

У понеділок, 17 січна на автотрасі “Таврида” в окупованому Росією Криму загорівся бронетранспортер БТР-82 Збройних сил РФ.

Про це повідомляє Telegram-канал “ЧП. Крым".

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НП сталася в районі села Ароматне, що у Білогірському районі Автономної Республіки Крим.

За словами очевидців, бронетранспортер під час навчань рухався в колоні військової техніки в напрямку Керчі, коли його несподівано охопило полум’я.

На місце події виїхали рятувальники, які загасили вогонь. Російські солдати встигли вчасно втекти із палаючої бронемашини, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Ймовірною причиною займання називають проблеми з проводкою.

Нагадаємо, раніше в незаконно анексованому українському Криму розпочалися військові навчання РФ за участю берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон".

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