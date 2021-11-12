Під білоруським Гродно загинули російські десантники: відео моменту

Нещасний випадок стався під час спільних навчань на полігоні, розташованому поблизу кордонів з Польщею та Литвою.

У п’ятницю, 12 листопада, під час російсько-білоруських військових навчань на полігоні “Гозький” у Гродненському районі Білорусі загинули двоє військовослужбовців збройних сил РФ.

За інформацією, опублікованою в Telegram-каналі колишніх білоруських силовиків BYPOL, внаслідок невдалого десантування з літака загинули офіцер і солдат строкової служби.

У повідомленні йдеться, що під час висадки на полігоні “Гозький” трапилося сходження двох парашутистів, внаслідок чого в одного з них закрився купол парашута.

Відео моменту зіткнення опублікував Telegram-канал Baza.

Як повідомляє ТАСС, у міністерстві оборони РФ підтвердили загибель десантників, однак повідомили, що обидва військовослужбовці проходили службу за контрактом. Причиною нещасного випадку, за словами речників російського оборонного відомства, став несподіваний сильний порив вітру.

Раніше у Міноборони Білорусі повідомили про проведення на полігоні перевірки “одного з компонентів сил реагування Союзної держави, яка проводиться у зв’язку з нарощуванням військової діяльності поблизу держкордону”, маючи на увазі під "військовою діяльністю" посилену охорону кордонів Литви та Польщі від мігрантів з території Білорусі.

Полігон "Гозький" розташований у безпосередній близькості до кордонів країн ЄС - до Литви звідси близько 10 км, до Польщі – два десятки кілометрів.

Нагадаємо, у четвер, 11 листопада, для патрулювання повітряного кордону Білорусі було задіяно надзвукові стратегічні бомбардувальники-ракетоносці російських збройних сил, які, за словами лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка, здатні нести ядерну зброю.

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