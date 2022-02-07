До Польщі прибули ще два літаки з військовими США (відео)

Загалом в рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1 700 американських військових.
У понеділок, 7 лютого, до аеропорту польського Ряшева прибули два літаки з американськими військовими, які є частиною сил, направлених президентом США Джо Байденом до Східної Європи на тлі загрози з боку РФ.
Про це в понеділок, 7 лютого, інформує Reuters.
Очікується ще три літаки, повідомили в аеропорту.
Своєю чергою речник польського Міноборони також заявив, що 7 лютого очікується більше рейсів, але не уточнив кількість.
VIDEO: More US soldiers and vehicles arrive in Poland as part of NATO moves to send in extra troops over fears that Russia could invade Ukraine pic.twitter.com/z64ijVqi3e— AFP News Agency (@AFP) February 7, 2022
Нагадаємо:
- Загалом в рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1 700 американських військових. Напередодні до країни вже прибули кілька десантних груп 82-ї дивізії США.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі. Йдеться про 3000 війських, який перекинуть до Румунії та Польщі.
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