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До Польщі прибули ще два літаки з військовими США (відео)

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До Польщі прибули ще два літаки з військовими США (відео)

Associated Press

Загалом в рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1 700 американських військових.

У понеділок, 7 лютого, до аеропорту польського Ряшева прибули два літаки з американськими військовими, які є частиною сил, направлених президентом США Джо Байденом до Східної Європи на тлі загрози з боку РФ.

Про це в понеділок, 7 лютого, інформує Reuters.

Очікується ще три літаки, повідомили в аеропорту.

Своєю чергою речник польського Міноборони також заявив, що 7 лютого очікується більше рейсів, але не уточнив кількість.

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