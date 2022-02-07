Лукашенко пригрозив Україні зупинкою постачання палива та електроенергії

Самопроголошений президент заявив, що вони з Путіним окреслили якісь "червоні лінії", і якщо Україна їх переступити — отримає відповідь.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив припинити постачання палива та електроенергії в Україну у разі ескалації між Києвом та Москвою.

Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

"Якщо ви (Україна — ред.) зіткнетеся з Росією — ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не лише ПММ, з Росією разом і електрику", — сказав Лукашенко.

Самопроголошений президент заявив, що вони з Путіним окреслили якісь "червоні лінії", і якщо Україна їх переступити — отримає відповідь.

"Ми намалювали червоні лінії. Наступив на червону лінію — отримуй! Ракетний удар по території України? І не тільки. Все, що тільки є", — підсумував він.

Зазначимо, що минулого року, за даними консалтингової групи "А-95", на Білорусь та Росію припало 62% всього українського ринку дизпалива.

До речі, в тому ж інтерв'ю Олександр Лукашенко згадав про невиконану обіцянку президента Росії Володимира Путіна надати йому звання полковника.

Також він повідомив, коли готовий визнати окупований Крим "російським"

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