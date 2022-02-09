У Туркменістані людей зобов'язали носити лише білі маски

Причини такого рішення не пояснюються. Людей у чорних чи кольорових масках штрафують.

У низці регіонів Туркменістану громадян зобов'язали носити лише білі маски.

Про це повідомляє Тurkmen.news.

В Ашхабаді, Лебапській та Балканській областях Туркменістану білі маски зобов'язали носити чиновників та школярів. Причини такого рішення не пояснюються.

Від 6 до 18 лютого у школах Туркменістану проводитимуться перевірки. За носіння чорних та кольорових масок вчителям та директорам навчальних закладів пригрозили доганами. Крім того, перевіряльники звертатимуть увагу на зовнішній вигляд учнів — усі діти мають бути у формі. Дівчатка не мають права наносити на обличчя макіяж, робити манікюр, фарбувати волосся. Аналогічні вимоги висувають і до вчительок.

Про заборону на чорні та кольорові маски у Туркменістані повідомляли ще у грудні 2021-го. Тоді співробітники ДАІ почали зупиняти водіїв та вимагати, щоб вони носили лише білі маски.

Від початку нового року поліцейські столиці Ашхабада почали пред'являти аналогічні претензії до пішоходів, а також до студентів ВНЗ та школярів. Сума штрафу за носіння неправильної маски, за даними видання, становить 50 манатів ( 822 грн .). У випадку зі школярами штраф стягується з батьків.

Зазначимо, що на початку пандемії, у березні 2020 року, влада Туркменістану заборонила будь-які згадки про коронавірус і навіть заарештовувала людей, які ходили вулицями в медичних масках. Їх звинувачували у "розпалюванні паніки".

Після візиту місії ВООЗ у липні 2020 року влада почала впроваджувати обов'язкове носіння масок. Але це рішення пояснювали не COVID-19, а наявністю у повітрі "шкідливого пилу з Аральського моря". Влада країни все ще наполягає на тому, що коронавірусу в Туркменістані немає.

Нагадаємо, що на кордоні Афганістану та Туркменістану відбулися сутички між талібами та військами. Загинув мирний житель, ще один зазнав травм.

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