Олімпіада-2022: хто виграв медалі 9 лютого

На жаль, Україна знову без нагород.

У середу, 9 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у четвертий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 9 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників "синьо-жовтої" команди. Цього дня Україна буде представлена у гірськолижному спорті, лижному двоборстві, санному спорті, скелетоні та стрибках із трампліну.

Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом

1. Петра Влхова (Словаччина)

2. Катаріна Лінсберген (Австрія)

3. Венді Голденер (Швейцарія)

Лижне двобороство. Чоловіки. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін. Лижні гонки

1. Вінсенс Гегер (Німеччина)

2. Йорген Граабак (Норвегія)

3. Лукас Грідерер (Австрія)

Санний спорт. Чоловіки. Двійки

1. Тобіас Вендль/Тобіас Арльт (Німеччина)

2. Тоні Еггерт/Саша Бенекен )Німеччина)

3. Томас Стю/Лоренц Коллер (Австрія)

Сноуборд. Жінки. Крос. Великий фінал

1. Ліндсі Якобелліс (США)

2. Хло Треспо (Франція)

3. Меріта Одін (Канада)

Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр

1. Бірк Рууд (Норвегія)

2. Колбі Стівенсон (США)

3. Хенрік Орлот (Швеція)

Ковзанярський спорт. Чоловіки. Шорт-трек. 1 500 м

1. Дахон Хванг (Південна Корея)

2. Стівен Дюбуа (Канада)

3. Семен Єлістратов (ОКР)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.