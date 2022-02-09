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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 9 лютого

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Олімпіада-2022: хто виграв медалі 9 лютого

Associated Press

На жаль, Україна знову без нагород.

У середу, 9 лютого, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Всього було розіграно шість комплектів медалей у шести видах спорту. ТСН Проспорт розповідає, хто став володарями нагород у четвертий день Олімпіади-2022.

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Збірна України продовжує залишатися без медалей на зимових Іграх у столиці Китаю. 9 лютого на старт у столиці Піднебесної вийшли десять представників "синьо-жовтої" команди. Цього дня Україна буде представлена у гірськолижному спорті, лижному двоборстві, санному спорті, скелетоні та стрибках із трампліну.

Гірськолижний спорт. Жінки. Слалом

  • 1. Петра Влхова (Словаччина)
  • 2. Катаріна Лінсберген (Австрія)
  • 3. Венді Голденер (Швейцарія)

Лижне двобороство. Чоловіки. Індивідуальна першість Гундерсена 10 км і звичайний трамплін. Лижні гонки

  • 1. Вінсенс Гегер (Німеччина)
  • 2. Йорген Граабак (Норвегія)
  • 3. Лукас Грідерер (Австрія)

Санний спорт. Чоловіки. Двійки

  • 1. Тобіас Вендль/Тобіас Арльт (Німеччина)
  • 2. Тоні Еггерт/Саша Бенекен )Німеччина)
  • 3. Томас Стю/Лоренц Коллер (Австрія)

Сноуборд. Жінки. Крос. Великий фінал

  • 1. Ліндсі Якобелліс (США)
  • 2. Хло Треспо (Франція)
  • 3. Меріта Одін (Канада)

Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр

  • 1. Бірк Рууд (Норвегія)
  • 2. Колбі Стівенсон (США)
  • 3. Хенрік Орлот (Швеція)

Ковзанярський спорт. Чоловіки. Шорт-трек. 1 500 м

  • 1. Дахон Хванг (Південна Корея)
  • 2. Стівен Дюбуа (Канада)
  • 3. Семен Єлістратов (ОКР)

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбуваються від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводяться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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