Олимпиада-2022: кто выиграл медали 9 февраля

К сожалению, Украина снова без наград.
В среду, 9 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Всего было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в четвертый день Олимпиады-2022.
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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 9 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина будет представлена в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, санном спорте, скелетоне и прыжках с трамплина.
Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом
- 1. Петра Влхова (Словакия)
- 2. Катарина Линсберген (Австрия)
- 3. Венди Холденер (Швейцария)
Лыжное двоеборье. Мужчины. Индивидуальное первенство Гундерсена 10 км и обычный трамплин. Лыжные гонки
- 1. Винсенс Гегер (Германия)
- 2. Йорген Граабак (Норвегия)
- 3. Лукас Гридерер (Австрия)
Санный спорт. Мужчины. Двойки
- 1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия)
- 2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия)
- 3. Томас Стю/Лоренц Коллер (Австрия)
Сноуборд. Женщины. Кросс. Большой финал
- 1. Линдси Якобеллис (США)
- 2. Хло Треспо (Франция)
- 3. Мерита Один (Канада)
Фристайл. Мужчины. Биг-эйр
- 1. Бирк Рууд (Норвегия)
- 2. Колби Стивенсон (США)
- 3. Хенрик Орлот (Швеция)
Конькобежный спорт. Мужчины. Шорт-трек. 1 500 м
- 1. Дахон Хванг (Южная Корея)
- 2. Стивен Дюбуа (Канада)
- 3. Семен Елистратов (ОКР)
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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.
Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей
В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.