Олимпиада-2022: кто выиграл медали 9 февраля

К сожалению, Украина снова без наград.

В среду, 9 февраля, стали известны имена очередных чемпионов и призеров Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Всего было разыграно шесть комплектов медалей в шести видах спорта. ТСН Проспорт рассказывает, кто стал обладателями наград в четвертый день Олимпиады-2022.

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Сборная Украины продолжает оставаться без медалей на зимних играх в столице Китая. 9 февраля на старт в столице Поднебесной вышли десять представителей "сине-желтой" команды. В этот день Украина будет представлена в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, санном спорте, скелетоне и прыжках с трамплина.

Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом

1. Петра Влхова (Словакия)

2. Катарина Линсберген (Австрия)

3. Венди Холденер (Швейцария)

Лыжное двоеборье. Мужчины. Индивидуальное первенство Гундерсена 10 км и обычный трамплин. Лыжные гонки

1. Винсенс Гегер (Германия)

2. Йорген Граабак (Норвегия)

3. Лукас Гридерер (Австрия)

Санный спорт. Мужчины. Двойки

1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия)

2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия)

3. Томас Стю/Лоренц Коллер (Австрия)

Сноуборд. Женщины. Кросс. Большой финал

1. Линдси Якобеллис (США)

2. Хло Треспо (Франция)

3. Мерита Один (Канада)

Фристайл. Мужчины. Биг-эйр

1. Бирк Рууд (Норвегия)

2. Колби Стивенсон (США)

3. Хенрик Орлот (Швеция)

Конькобежный спорт. Мужчины. Шорт-трек. 1 500 м

1. Дахон Хванг (Южная Корея)

2. Стивен Дюбуа (Канада)

3. Семен Елистратов (ОКР)

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Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.