В Туркменистане людей обязали носить только белые маски

Причины такого решения не объясняются. Людей в черных или цветных масках штрафуют.

В ряде регионов Туркменистана граждан обязали носить только белые маски.

Об этом сообщает Тurkmen.news.

В Ашхабаде, Лебапской и Балканской областях Туркменистана белые маски обязали носить чиновников и школьников. Причины такого решения не объясняются.

С 6 по 18 февраля в школах Туркменистана будут проводиться проверки. За ношение черных и цветных масок учителям и директорам учебных заведений пригрозили выговорами. Кроме того, проверяющие будут обращать внимание на внешний вид учеников — все дети должны быть в форме. Девочки не имеют права наносить на лица макияж, делать маникюр, красить волосы. Аналогичные требования предъявляют и к учительницам.

О запрете на черные и цветные маски в Туркменистане сообщали еще в декабре 2021-го. Тогда сотрудники ГАИ начали останавливать водителей и требовать, чтобы они носили только белые маски.

С начала нового года полицейские столицы Ашхабада начали предъявлять аналогичные претензии к пешеходам, а также к студентам вузов и школьникам. Сумма штрафа за ношение неправильной маски, по данным издания, составляет 50 манатов (822 грн). В случае со школьниками штраф взимается с родителей.

Отметим, что в начале пандемии, в марте 2020 года, власти Туркменистана запретили любые упоминания о коронавирусе и даже арестовывали людей, которые ходили по улицам в медицинских масках. Их обвиняли обвиняли в "разжигании паники".

После визита миссии ВОЗ в июле 2020 года власти начали внедрять обязательное ношение масок. Но это решение объясняли не COVID-19, а наличием в воздухе "вредной пыли с Аральского моря". Власти страны все еще настаивают на том, что коронавируса в Туркменистане нет.

Напомним, что на границе Афганистана и Туркменистана произошли столкновения между талибами и войсками. Погиб мирный житель, еще один получил травмы.

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