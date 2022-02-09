Світовий автомобіль 2022: стали відомі імена фіналістів конкурсу

У цьогорічну номінацію потрапили досить цікаві автомобілі.

Судді конкурсу "World Car of the Year" оголосили десять кращих автомобілів, які зможуть позмагатись за переможне місце цього року.

Серед цієї “десятки” є чотири електрокари, які в цьому році винесені у окрему категорію. Та все одно, боротись за перше місце їм доведеться з традиційними авто. Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

Кожна категорія отримала своїх претендентів на перемогу. Так, нова група “електромобілі” може похизуватися такими претендентами: Mercedes EQS, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 та Audi e-tron GT.

Розкішних автомобілів також вистачає. На номінацію потрапили : Audi Q5 Sportback, BMW iX, Genesis GV70, Mercedes EQS і Volvo C40 Recharge. Серед спорткарів боротимуться: Audi e-tron GT, BMW M3 / M4, Porsche 911 GT3, Toyota GR86 / Subaru BRZ і Volkswagen Golf GTI / R.

Dacia Sandero, Opel Mokka, Renault Kiger, Toyota Yaris Cross і Volkswagen Taigun – випробують свої сили в номінації “міський автомобіль року”.

Всі автомобілі, які потрапили до переліку, мають шанс перемогти та здобути титул “Світовий автомобільний дизайн року 2022”. Та хто саме буде лідером поки важко сказати, адже всі автомобілі мають цікавий дизайн та незвичайні стилістичні рішення. Хто саме стане переможцем, ми дізнаємось на автосалоні в Нью-Йорку 13 квітня.

Нагадаємо, що нещодавно були названі найгірші автомобілі, які можна придбати на аукціоні у США.