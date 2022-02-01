Суд заочно заарештував начальника охорони Януковича

Правоохоронці не називають ім’я обвинуваченого, але за матеріалами справи можна зрозуміти, що йдеться про генерал-майора Костянтина Кобзаря.

Колишнього начальника служби охорони президента-втікача Віктора Януковича заочно арештували.

Про це інформують пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора.

"Колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України — начальнику Служби безпеки президента України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці не називають ім’я обвинуваченого, але за матеріалами справи можна зрозуміти, що йдеться про генерал-майора Костянтина Кобзаря. Саме він у 2014 році обіймав посаду головного начальника охорони Януковича.

Раніше ДБР повідомило йому про підозру у дезертирстві. Також ексначальник охорони підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Саме Кобзар організував втечу експрезидента Януковича. Це дало можливість експрезидентові-втікачу від 2014 року переховуватись від правоохоронних органів.

Слідство встановили, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території АР Крим. Туди він поїхав разом з Януковичем. Однак після завершення відрядження начальник охорони не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України.

"Діючи в інтересах експрезидента України, для забезпечення його особистої безпеки вибув на територію Російської Федерації і до теперішнього часу не повернувся", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, що Віктор Янукович отримав російське громадянство.

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