Руслан Сенічкін вперше показав своїх сестер-двійнят

Ведучий показав, як провів свята в компанії коханих жінок.

Зірковий холостяк й телеведучий Руслан Сенічкін на офіційній сторінці у Facebook поділився ексклюзивними фото своєї родини та розповів, як провів новорічні свята в колі найрідніших.

Рік Водяного Тигра телекулінар зустрів у компанії улюблених дівчат: мами Віри Антонівни, сестер-двійнят Анни й Тетяни та племінниці Ніки - в Києві. Ведучий зізнається, давно не збирався родиною за одним столом, тож цьогоріч вирішив це змінити:

"Буквально за декілька днів до свята сказав дівчатам: "А приїжджайте всі разом на Новий рік до мене". Вони швидко взяли квитки і приїхали до Києва!" - зазначає Руслан.

Руслан з родиною / пресслужба каналу "1+1"

Така ініціатива зірки щиро парадувала шанувальників, про це вони писали в коментарях під дописом: "Руслане, дуже добре, що запросили своїх любих дівчат в гості, найкращі свята у родинному колі, хай щастить вам! І ваша мрія здійсниться!", "Клас...Новий рік у родинному колі - це була найкраща зустріч!".

Руслан з племінницею / пресслужба каналу "1+1"

Руслан Сенічкін – завзятий мандрівник. До часів пандемії нерідко подорожував світом у пошуках нових вражень, натхнення та рецептів, якими потім ділився з глядачами "Сніданку з 1+1". Зараз Сенічкін дедалі частіше відкриває для себе нові, незвідані місця вже в Україні. Тож і своїм дівчатам влаштував цікавий маршрут Києвом:

пресслужба каналу "1+1"

"Ми багато гуляли, мандрували! Були на озері у Пущі-Водиці. На ВДНГ - танцювали з Нікою біля павільйону "Голосу країни" й "Танців з зірками". Відвідали різні резиденції Санта Клауса. Ну й звичайно не оминули головну ялинку країни! Цьогоріч вона особливо гарна!".

пресслужба каналу "1+1"

Під час прогулянки родина зробила атмосферну спільну світлину, що зібрала тисячі уподобань та сотні коментарів за лічені години. Шанувальники також відзначили неабияку схожість Руслана з мамою та сестрами: "Наче дві краплі води", "Всі такі схожі бо видно, що це сім'я! Дівчата неймовірні!".

До того, Сенічкін поділився кумедними фото зі своєю племінницею та навіть встиг записати ТікТок, під хіт 2021 року – пісню "Вишні", виконавця WellBoy.

Наостанок, телезірка додав, що на Новий рік загадав бажання – швидше переїхати у власний заміський будиночок, який він будує вже четвертий рік.

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