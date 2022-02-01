Руслан Сеничкин впервые показал своих сестер-двойняшек

Ведущий показал, как провел праздники в компании любимых женщин.

Звездный холостяк и телеведущий Руслан Сеничкин на официальной странице Facebook поделился эксклюзивными фото своей семьи и рассказал, как провел новогодние праздники в кругу самых родных.

Год Водяного Тигра телекулинар встретил в компании любимых женщин: мамы Веры Антоновны, сестер-двойняшек Анны и Татьяны и племянницы Ники – в Киеве. Ведущий признается, давно не собирался семьей за столом, поэтому в этом году решил это изменить:

"Буквально за несколько дней до праздника сказал девочкам: "А приезжайте все вместе на Новый год ко мне". Они быстро взяли билеты и приехали в Киев!" – отмечает Руслан.

Руслан с семьей / пресс-служба канала "1+1"

Такая инициатива звезды искренне порадовала поклонников, об этом они писали в комментариях под постом: "Руслан, очень хорошо, что пригласили своих любимых девочек в гости, лучшие праздники в семейном кругу, пусть везет вам! И ваша мечта сбывается!", "Класс. .. Новый год в семейном кругу — это была лучшая встреча!".

Руслан с племянницей / пресс-служба канала "1+1"

Руслан Сеничкин – заядлый путешественник. До времен пандемии нередко путешествовал по миру в поисках новых впечатлений, вдохновения и рецептов, которыми потом делился со зрителями "Сніданку з 1+1". Сейчас Сеничкин все чаще открывает новые, неизведанные места уже в Украине. Поэтому и своим женщинам устроил интересный маршрут по Киеву:

пресс-служба канала "1+1"

"Мы много гуляли, путешествовали! Были на озере в Пуще-Водице. На ВДНХ — танцевали с Никой возле павильона "Голосу країни" и "Танців з зірками". Посетили разные резиденции Санта Клауса. Ну и конечно не обошли главную елку страны! В этом году она особенно хороша!".

пресс-служба канала "1+1"

Во время прогулки семья сделала атмосферное общее фото, которое собрало тысячи лайков и сотни комментариев за считанные часы. Поклонники также отметили незаурядное сходство Руслана с мамой и сестрами: "Словно две капли воды", "Все такие похожие потому, что видно, что это семья! Девочки невероятные!".

К тому же, Сеничкин поделился забавными фото со своей племянницей и даже успел записать ТикТок под хит 2021 года – песню "Вишні", исполнителя WellBoy.

Напоследок телезвезда добавил, что на Новый год загадал желание – скорее переехать в собственный загородный домик, который он строит уже четвертый год.

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