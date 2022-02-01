Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича

Правоохранители не называют имя обвиняемого, но по материалам дела можно понять, что речь идет о генерал-майоре Константине Кобзаре.

Бывшего начальника службы охраны президента-беглеца Виктора Януковича заочно арестовали.

Об этом информируют пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора.

"Бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины — начальнику Службы безопасности президента Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Правоохранители не называют имя обвиняемого, но по материалам дела можно понять, что речь идет о генерал-майоре Константине Кобзаре. Именно он в 2014 году занимал должность главного начальника охраны Януковича.

Ранее ГБР сообщило ему о подозрении в дезертирстве. Также экс-начальник охраны подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Именно Кобзарь организовал побег экс-президента Януковича. Это дало возможность беглецу с 2014 года скрываться от правоохранительных органов.

Следствие установило, что в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории АР Крым. Туда он уехал вместе с Януковичем. Однако после завершения командировки начальник охраны не только не вернулся к месту службы, но и уехал за пределы Украины.

"Действуя в интересах экс-президента Украины, для обеспечения его личной безопасности выбыл на территорию Российской Федерации и до настоящего времени не вернулся", — отметили в Офисе генпрокурора.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что Виктор Янукович получил российское гражданство.

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