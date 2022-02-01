Ужин с сюрпризом: в Киеве девушка заказала роллы с тараканом (видео)

Ни денег, ни даже замены испорченному ужину девушке не предложили.

Киевлянка Надежда еще долго не будет заказывать доставку роллов в заведении на Березняках. Ведь на ужин "в подарок" в упаковке получила еще и таракана.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 1 февраля.

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Фото насекомого Надежда отправила в заведение, где заказывала суши. Но ни денег, ни даже замены испорченному ужину ей не предложили.

"Они предлагают в следующий раз со следующим заказом еще бонусный ролл. Я думаю, им там надо добавить, может, какой-то ролл "Тараканище", еще какую-то фишечку пусть сделают, если для них это норма", — иронизирует девушка.

Журналистка "Сніданку" Кристина Быковец вместе с экспертом по качеству продуктов Максимом Несмияновым съездила в то самое заведение, где женщина заказывала суши. И то, что она там увидела – шокирует.

Заведение буквально кишело тараканами, хотя там уверяли, что накануне проводили дезинфекцию и дератизацию.

Но никаких документов, которые бы это подтвердили, так и не предоставили. А продавщица, похоже, вообще не понимает возмущения посетителей. Она уверяла, что заведение раз в два месяца регулярно делает дезинфекцию.

Но тараканы продолжают бегать там, где готовится еда.

"Поэтому запомните: если увидели подобное, не просто ноги в руки и наутек, а не поленитесь и напишите обращение в Госпрордпотребслужбу. Они проверят заведение, и если жалоба подтвердится, то штрафа не избежать. Когда же "сюрприз" нашли в своем блюде, сперва обязательно отправьте письменное обращение туда, где вы заказывали еду. А потом уже в Госпродпотребслужбу. И деньги вам обязаны вернуть", — говорится в сюжете.

Суши с тараканами: как получить компенсацию за испорченный заказ

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