Украинка Терлюга завоевала "золото" на этапе Премьер-лиги

Серебряный призер Олимпиады-2020 каратистка Анджелика Терлюга стала чемпионкой этапа Премьер-лиги WKF в Марокко.
В решающем поединке украинка победила действующую чемпионку мира Юссеф Ахлям.
Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
Взяв "золото", Терлюга продолжила успешную серию выступлений на этапах Премьер-лиги. Она добывала медали на всех трех этапах этой престижной серии.
Египтянка — одна из главных конкуренток украинки.
Напомним, что паралимпийская сборная Украины по настольному теннису успешно выступила на турнире ITTF Slovenia Para Open 2022 в словенском городе Лашко.
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