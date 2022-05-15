Украинка Терлюга завоевала "золото" на этапе Премьер-лиги

Серебряный призер Олимпиады-2020 каратистка Анджелика Терлюга стала чемпионкой этапа Премьер-лиги WKF в Марокко.

В решающем поединке украинка победила действующую чемпионку мира Юссеф Ахлям.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Взяв "золото", Терлюга продолжила успешную серию выступлений на этапах Премьер-лиги. Она добывала медали на всех трех этапах этой престижной серии.

Египтянка — одна из главных конкуренток украинки.

Напомним, что паралимпийская сборная Украины по настольному теннису успешно выступила на турнире ITTF Slovenia Para Open 2022 в словенском городе Лашко.

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