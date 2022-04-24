Українські каратистки Терлюга та Серьогіна виграли "золото" на етапі Прем’єр-ліги

Українські каратистки Терлюга та Серьогіна виграли "золото" на етапі Прем’єр-ліги

У неділю, 24 квітня, збірна України з карате виграла п’ять медалей на етапі Прем’єр-ліги у португальському Матозіньюші.

Чемпіонками змагань у куміте стали Анжеліка Терлюга у ваговій катергорії до 55 кг та Аніта Серегіна (до 61 кг).

Бронзові нагороди вибороли Діана Шостак (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг) та Андрій Заплитний (до 75 кг).

У лютому Терлюга та Серегіна виграли срібні медалі на етапі Прем’єр-ліги в ОАЕ, а Шостак та Станіслав Горуна стали бронзовими призерами.

Нагадаємо, що минулого тижня Терлюга виграла командний чемпіонат Франції.

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