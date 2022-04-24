Українські дзюдоїсти вибороли два "золота" на етапі Кубка Європи

У суботу, 23 квітня, дзюдоїсти збірної України виграли золоті нагороди на етапі юніорського Кубка Європи, що триває у польській Познані.

У категорії до 73 кг перемогу здобув киянин Антон Шугалєєв, вигравши сумарно 6 поєдинків. У фіналі проти грузина Коте Капанадзе, маючи перевагу у рахунку, на останній хвилині поєдинку наш спортсмен провів ще один результативний прийом, тим самим одержавши дострокову перемогу.

Відзначимо, що для нашого 19-річного спортсмена це перша нагорода з континентальних Кубків.

Друге "золото" змагального дня у скарбничку збірної України принесла Діана Семченко у ваговій категорії понад 78 кілограмів

Будучи однією з чотирьох учасниць турнірної сітки, українка виграла всі три поєдинка, не заливши жодного шансу суперницям з Польщі, Італії та своій співвітчизниці з України Катерині Семенченко.

Для Семченко це вже друге "золото" з міжнародних турнірів за квітень. На початку місяця спортсменка одержала перемогу на кадетському Кубку Європи в Тепліце.

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