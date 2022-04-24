ЗСУ за добу знищили 17 повітряних цілей РФ

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України разом з іншими підрозділами Сил оборони за добу знищили 17 повітряних цілей Росії.

Так, захисники знищили 9 безпілотників, 5 крилатих ракет та 3 літаки.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у брифінгу 24 квітня.

"На території Донецької та Луганської області, там, де ворог зосереджує основні зусилля, за минулу добу відбито 12 атак російських окупантів, знищено 4 танки, 15 одиниць броньованої, 4 одиниці автомобільної техніки і 5 артилерійських систем", - зазначив політик.

Нагадаємо, Арестович розповів, яка ситуація в Маріуполі. Противник попри заяви військово-політичного керівництва продовжує зосереджувати зусилля в районі оборони українських військ на заводі Азовсталь.

Олексій Арестович розповів про ситуація щодо російського вторгнення на 60 день війни

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