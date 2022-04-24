Дві людини загинули: на Великдень ворог обстріляв Харківщину

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти у великодню ніч завдали ударів по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки Харкова.

У результаті, поранено трьох людей.

Про це Синєгубов написав у своєму Telegram-каналі.

Також він розповів, що вдень ворог обстрілював Золочівський і Чугуївський райони. За попередніми даними 11 поранених, у тому числі 11-річна дитина: Чугуїв - 6, Малинівка - 5, Золочів - 1. У Харкові та Чугуєві 2 людини загинули.

"Усю минулу ніч і сьогоднішній день Національна поліція патрулювала у посиленому режимі, слідкуючи за ситуацією. Впевнений, вжиті заходи значно знизили ризики для цивільних. Вдячний усім мешканцям Харківщини, які утрималися від відвідування храмів цього Великодня. А також духовенству за розуміння ситуації і виважене рішення не проводити нічних богослужінь", – зазначив Синєгубов.

Також він наголосив на необхідності не нехтувати сигналами повітряної небезпеки і закликав мешканців області без нагальної необхідності не виходити на вулицю.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про спробу армії РФ штурмувати села на Харківщині. Ворог зазнав втрат і відступив.

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