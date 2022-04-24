"Україна готова обміняти всіх військовополонених РФ на захисників Маріуполя" - Арестович

"Україна готова обміняти всіх військовополонених РФ на захисників Маріуполя" - Арестович

Українська влада пропонує представникам Росії провести перемовини біля "Азовсталі".

Не дивлячись на заяви президента РФ Володимира Путіна, російські війська продовжують, штурмувати "Азовсталь" у Маріуйполі, де, окрім захисників міста, ховаються і мирні мешканці, зокрема, діти.

Радник Офісу президента Олексій Арестович у своєму традиційному зверненні 24 квітня повідомив: "Ми запропонували росіянам провести спеціальний раунд перемовин прямо біля стін "Азовсталі", викликати наших російських візаві на перемовини, щоб домовитися про негайне припинення вогню, надання гуманітарних коридорів і звільнення або обмін наших військових на всіх військовополонених РФ".

Арестович додав, що наразі українська сторона очікує відповіді від РФ.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що на Донбасі окупанти атакують українські позиції на всій лінії зіткнення.

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