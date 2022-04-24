"Украина готова обменять всех военнопленных РФ на защитников Мариуполя" — Арестович

"Украина готова обменять всех военнопленных РФ на защитников Мариуполя" — Арестович

Украинские власти предлагают представителям России провести переговоры возле "Азовстали".

Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина, российские войска продолжают штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе, где, кроме защитников города, скрываются и мирные жители, в частности, дети.

Советник Офиса президента Алексей Арестович в своем традиционном обращении 24 апреля сообщил: "Мы предложили россиянам провести специальный раунд переговоров прямо у стен "Азовстали", вызвать наших российских визави на переговоры, чтобы договориться о немедленном прекращении огня, предоставлении гуманитарных коридоров и обмене наших военных на всех военнопленных РФ”.

Арестович добавил, что украинская сторона ожидает ответа от РФ.

Напомним, ранее Генштаб сообщил, что на Донбассе оккупанты атакуют украинские позиции на всей линии столкновения.

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