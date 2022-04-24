ВСУ за сутки уничтожили 17 воздушных целей РФ

Группировку Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны за сутки уничтожили 17 воздушных целей России.

Так, защитники уничтожили 9 беспилотников, 5 крылатых ракет и 3 самолета.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в брифинге 24 апреля.

"На территории Донецкой и Луганской области, там, где враг сосредотачивает основные усилия, за минувшие сутки отбиты 12 атак российских оккупантов, уничтожены 4 танка, 15 единиц бронированной, 4 единицы автомобильной техники и 5 артиллерийских систем", — отметил политик.

Напомним, Арестович рассказал, какая ситуация в Мариуполе. Противник, несмотря на заявления военно-политического руководства, продолжает сосредоточивать усилия в районе обороны украинских войск на заводе Азовсталь.

Алексей Арестович рассказал о ситуации с российским вторжением на 60 день войны

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