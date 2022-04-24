Россияне расстреливают Кременчуг: за вечер по городу прилетели 9 ракет — глава ОВА

Россияне расстреливают Кременчуг: за вечер по городу прилетели 9 ракет — глава ОВА

Вечером 24 апреля, в первый день Пасхи, Россия ударила ракетами по объектам инфраструктуры Кременчуга Полтавской области.

Пока известно о 9 российских ракетах, которые обстреляли Кременчуг. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

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"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", — написал Лунин.

Следует отметить, что в Кременчугской территориальной общине Полтавской области продолжает звучать воздушная тревога, поэтому местных призывают не выходить из укрытий.

Напомним, во время первой вечерней воздушной тревоги российские оккупанты выпустили пять ракет по городу. По словам главы области, информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

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