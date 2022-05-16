"Полное самоубийство": Арестович считает, что Беларусь не решится вмешаться в войну с Украиной

"Полное самоубийство": Арестович считает, что Беларусь не решится вмешаться в войну с Украиной

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал возможность вступления белорусской армии на стороне РФ в войну с Украиной.

Арестович считает, что Беларусь пропустила самый благоприятный период для вступления в войну и теперь не решится это сделать.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

"Лукашенко указывает на "коварные войска НАТО", которые якобы уже готовы к введению (в Беларусь. - Ред.). Это продолжение нарратива, что якобы "злая Польша" часть западной Украины должна оккупировать. Это их любимая песня. Александру Григорьевичу трудно. Он должен решить две задачи: не дать втянуть в войну свои войска и сохранить притворную лояльность по отношению к Москве. Он решает эту задачу в очень сложных условиях", — отметил советник руководителя ОП.

Также Арестович рассказал, какие сейчас движения совершают враждебные силы на территории Беларуси. Он уверяет, что там продолжаются учения, и никаких признаков, что Беларусь будет вмешиваться в ситуацию, нет.

"В Беларуси есть учения. Они проводятся, потому что есть соответствующий учебный период. Кроме того, они имеют дополнительную цель – противостоять тем учениям, которые НАТО проводит в странах Балтии и Польше. То есть это стандартная плановая военная активность", — убежден представитель ОП.

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По словам Арестовича, у белорусской армии были гораздо лучшие шансы вмешаться в войну с Украиной, когда под Киевом было 20-25 тыс. российских войск.

"Казалось всем, что Киев не устоит, и они могли стать войсками-победителями. Но они и тогда не вмешались. Сейчас российских войск под Киевом нет. Зайти сюда или на какое-нибудь другое направление для белорусской армии – полное самоубийство. И когда они в лучшее момент не вступили, ждать их сейчас – преувеличение", — подытожил он.

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