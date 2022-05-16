Когда поступит лэнд-лиз, сможем освобождать и Юг, и Восток, и, надеюсь, Крым – Арестович

Когда поступит лэнд-лиз, сможем освобождать и Юг, и Восток, и, надеюсь, Крым – Арестович

Ровно неделю назад, 9 мая, президент США Джо Байден подписал законопроект о лэнд-лизе для Украины.

В его рамках – увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, начинает ли Украина получать тяжелую артиллерию, благодаря которой можно быстрее освободить захваченные оккупантами территории. Как сказал политик в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини", техника пока не поступает.

"Еще не заработал лэнд-лиз, как следует. Но освобождены Киевщина, Сумщина, Черниговщина, почти Харьковщина и Николаевщина. То есть, без всякого лэнд-лиза Вооруженные силы Украины и другие силы обороны освободили четыре с половиной области", — отметил он.

Арестович добавил, что парадокс для военного человека в том, что на границы с Российской Федерацией вышли не механизированные подразделения, а территориальная оборона, а отступили как раз российские механизированные части. Советник главы ОП отметил, что это показывает, что украинские защитники могут на определенных участках, где способствует местность и обстановка, решать задачи сами.

"Но полное освобождение, особенно на Юге, где тяжелая местность, потому что это степь, негде прятаться, нам нужны тяжелые подразделения. Там мы надеемся на лэнд-лиз, когда он поступит, тогда мы сможем освобождать и Юг, и Восток, и, я надеюсь, Крым", – подчеркнул Арестович.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина ожидает принятия Соединенными Штатами Америки важных решений для нашего государства. В частности, новый пакет поддержки и проработки лэнд-лиза.

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