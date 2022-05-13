Беларусь продолжает сборы военнообязанных — Генштаб ВСУ

В рамках проверки вооруженных сил Беларуси в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области продолжается сбор с военнообязанными.

Относительно ситуации на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 13 мая.

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В Генштабе подчеркивают, что сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по инфраструктурным объектам на территории Украины.

Как сообщалось ранее, в Беларуси заявили, что создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, поэтому в рамках проверки Лукашенко развертывает на юге подразделения сил спецопераций (ССО).

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