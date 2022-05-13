Беларусь продолжает сборы военнообязанных — Генштаб ВСУ

В рамках проверки вооруженных сил Беларуси в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области продолжается сбор с военнообязанными.
Относительно ситуации на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 13 мая.
В Генштабе подчеркивают, что сохраняется угроза нанесения с территории Республики Беларусь ракетно-бомбовых ударов по инфраструктурным объектам на территории Украины.
Как сообщалось ранее, в Беларуси заявили, что создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, поэтому в рамках проверки Лукашенко развертывает на юге подразделения сил спецопераций (ССО).
Читайте также:
- "Вы будете приятно удивлены": Стефанчук анонсировал визит в Украину важного гостя
- "Членство Украины в ЕС и НАТО – это коллапс и крах России как империи и мирового игрока", — Климкин
- Boeing C-17 — характеристики и особенности стратегического военно-транспортного самолета