Білорусь продовжує збори військовозобов’язаних - Генштаб ЗСУ

В межах перевірки збройних сил Білорусі у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області тривають збори з військовозобов’язаними.

Щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках, противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 13 травня.

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У Генштабі наголошують, що зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах на території України.

Як повідомляли раніше, у Білорусі заявили, що створення 20-тисячного угруповання українських військ потребує реакції, тому в межах перевірки Лукашенко розгортає на півдні підрозділи сил спецоперацій (ССО).

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