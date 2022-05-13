Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Білорусь продовжує збори військовозобов’язаних - Генштаб ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
2017
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Білорусь продовжує збори військовозобов’язаних - Генштаб ЗСУ

Фото: Associated Press

В межах перевірки збройних сил Білорусі у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області тривають збори з військовозобов’язаними.

Щодо ситуації на Волинському та Поліському напрямках, противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 13 травня.

У Генштабі наголошують, що зберігається загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах на території України.

Як повідомляли раніше, у Білорусі заявили, що створення 20-тисячного угруповання українських військ потребує реакції, тому в межах перевірки Лукашенко розгортає на півдні підрозділи сил спецоперацій (ССО).

Читайте також:

Другий фронт: Білорусь стягує техніку до українського кордону для "навчань"

Другий фронт: Білорусь стягує техніку до українського кордону для "навчань"
Наступна публікація