Boeing C-17 - характеристики та особливості стратегічного військово-транспортного літака

Boeing C-17 Globemaster III - саме той літак, який доставляє необхідну для України зброю. Про історію, особливості, характеристики літака Boeing C-17 - у матеріалі ТСН.ua
Призначення та історія виникнення Boeing C-17
Призначення літака Boeing C-17 Globemaster III - перевезення військових формувань, вантажів насамперед зброї по всьому світу, десантування військ, медична евакуація тощо. Розробка літака Boeing C-17 Globemaster III виробництва компанії McDonnell Douglas почалася у 1980-х — початку 1990-х років. Свою назву літак отримав на честь двох попередніх військово-транспортних літаків «Глоубмайстер».
У 1980 році перед США постала проблема технічної модернізації транспортних літаків. У разі виникнення збройного конфлікту між НАТО і країнами Варшавського договору наявні військово-транспортні літаки не змогли б забезпечити трансатлантичні перевезення військ та вантажів з США в Західну Європу.
Фінансові проблеми та технічні причини спричинили затримку випуску першого зразка літака, характеристики та конструкція літака змінювалися. Перший літак Boeing C-17 Globemaster III був випущений у 1991 році, серійне виробництво розпочалося у 1995 році. У 1994 році літак С-17A здійснив перший трансатлантичний переліт до Великої Британії. За весь час було випущено 279 одиниць літаків, останній екземпляр літака злетів у 2015 році. Сьогодні такі країни як США, Австралія, Катар, ОАЕ, Канада, Велика Британія, Індія та Кувейт, НАТО мають на озброєнні літак Boeing C-17 Globemaster III.
Особливості Boeing C-17 Globemaster III
Особливості Boeing C-17 Globemaster III продиктовані його призначенням.
- Значна вантажність - 77,5 тонни. Хоча у США у цьому плані є потужніший літак C-5 Galaxy здатний перевозити 118 тонн.
- Місткість літака. Для перевезення габаритної зброї, техніки в тому числі танків та бронетранспортерів літак має відповідні габарити вантажного відсіку. Довжина вантажного відсіку - 27 метрів, ширина - 5,5 м висота - 3,76 м.
- Дальність польоту літака - 4 480 км, а при дозаправленні у повітрі літак здатний досягти будь-якої точки світу.
- Довжина пробігу - 1070 метрів, що дозволяє літаку злітати навіть з не великих за довжиною злітно-посадкових смуг, використовувати ґрунтові аеродроми. Boeing C-17 Globemaster III може різко скидати висоту перед посадкою.
Технічні та льотні характеристики Boeing C-17
- Екіпаж - 3 особи
- Вантажність - 77 519 кг
- Довжина - 53 м
- Розмах крила - 51,74 м
- Висота - 16,79 м
- Маса порожнього - 128 140 кг
- Маса максимальна злітна - 265 352 кг
- Маса палива - 102 614 л
- Об'єм вантажної кабіни - 592 м3
- Силова установка - 4 х турбовентиляторних двигунів на 179,9 кН кожний
- Максимальна швидкість - 1080 км/год
- Крейсерська швидкість - 830 км/год
- Дальність польоту - 4 480 км (з вантажем 71 214 кг)
- Дальність перегонна - 11 540 км
- Практична стеля - 14 км
Вартість Boeing C-17 Globemaster III
Вартість C-17 без урахування запчастин та технічного обслуговування для США становить 200 мільйонів доларів за одиницю, В залежності від комплектації та обслуговування вартість може становити 316 мільйонів доларів.
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