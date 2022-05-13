Окупанти намагаються відвести підрозділи від Харкова - Генштаб

У Генштабі розповіли про ситуацію на Слобожанському напрямку.

На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на забезпеченні відходу своїх підрозділів від міста Харкова.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 13 травня.

Зазначається, що ворог також зосереджений на недопущенні виходу підрозділів Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм.

"Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що протягом 79-ї доби повномасштабної війни на Слов'янському напрямку росіяни основні зусилля зосереджували на наступі в районі Богородичного.

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