Флора - Динамо: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У п'ятницю, 13 травня, київське "Динамо" проведе черговий благодійний поєдинок свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

У день 95-річчя київського клубу, суперником "біло-синіх" у сьомому благодійному спарингу під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо війну!") стане естонська "Флора".

Зустріч відбудеться в Таллінні на стадіоні "А Ле Кок Арена". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Усі кошти, отримані від реалізації квитків і реклами, будуть спрямовані на допомогу українцям, які постраждали від війни з російськими загарбниками.

У попередніх благодійних поєдинках "Динамо" перемогло польську "Легію" (3:1), турецький "Галатасарай" (3:1), зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0), обіграло дортмундську "Боруссію" (3:2), розписало нічию із загребським "Динамо" (2:2) та здолало швейцарський "Базель" (3:2).

Зауважимо, що київський клуб не зможе виставити на поєдинок свій найсильніший склад, оскільки частина гравців "біло-синіх" вже вирушила до табору збірної України готуватися до плейоф відбору на ЧС-2022. У першому матчі 2022 року "синьо-жовті" в спарингу перемогли "Боруссію" Менхенгладбах (1:2).

До вашої уваги пряма відеотрансляція благодійного матчу між київським "Динамо і естонською "Флорою".

Нагадаємо, раніше стало відомо, де збірна України зіграє домашні матчі Ліги націй-2022/23 проти Вірменії (11 червня) та Ірландії (14 червня).

Денис Бойко про фінальний матч благодійного турніру: де він відбудеться та як готується "Динамо"

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