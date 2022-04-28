"Динамо" втратив перемогу у благодійному поєдинку у Загребі (відео)

У четвер, 28 квітня, київське "Динамо" провело черговий благодійний матч свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими загарбниками.

Суперником команди Мірчі Луческу стало загребське "Динамо". Поєдинок завершився результативною нічиєю - 2:2 .

"Кияни" одразу вийшли вперед - дублем відзначився Владислав Ванат. Але вже до перерви загребська команда відіграла два м'ячі. Після перерви голів забито не було.

Зазначимо, що цей поєдинок став четвертим для киян на підтримку України під час повномасштабної війни з російськими загарбниками. Раніше "Динамо" перемогло польську "Легію" (3:1), турецький "Галатасарай" (3:1), зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0) та сенсаційно обіграло дортмундську "Боруссію".

Наступним суперником "біло-синіх" стане швейцарський "Базель". Матч відбудеться у середу, 4 травня.

"Динамо" Загреб – "Динамо" Київ – 2:2. Огляд матчу

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