33 млрд доларів для України і санкції проти російських олігархів: головні тези виступу Байдена

33 млрд доларів для України і санкції проти російських олігархів: головні тези виступу Байдена

Президент США Байден 28 квітня виступив у Білому домі щодо російсько-української війни та підтримки, яку Штати надають Україні.

ТСН.ua зібрав головні заяви з виступу Байдена.

Росія — агресор

Президент США Джо Байден заявив, що Росія є агресором, і світ повинен зробити все можливе, аби притягнути її до відповідальності. Він зазначив, що цивілізований світ не може спостерігати за тим, як Росія знищує Україну.

Допомога Україні

Адміністрація Байдена надсилає до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі 33 мільярди доларів, спрямоване на підтримку України. За його словами, ця допомога має бути затверджена якомога скоріше.

Чому американці мають допомагати українцям

Президент США визнав, що допомога Україні "є недешевою" для американців.

"Боротьба в Україні – це боротьба за свободу, і вона недешева, але буде дорожче, якщо світом пошириться російська агресія. Цей законопроєкт (про виділення Україні 33 млрд доларів. - Ред.) нам потрібен, щоб підтримати Україну в її боротьбі за свободу", - сказав Байден.

Вибір стоїть між підтримкою українців, коли вони захищають свою країну, або підтримкою, коли росіяни "продовжують свої звірства", додав він.

"Наші союзники по НАТО, наші партнери з ЄС, вони також оплачують свою справедливу частку витрат, але ми також повинні зробити свій внесок", – сказав Байден. За його словами, допомога буде спрямована на озброєння, фінансування, боєприпаси та іншу економічну підтримку.

Яку зброю отримає Україна

Байден повідомив, що Штати передали Україні ракетну і протикорабельну зброю та інше військове спорядження. Водночас партнери передали артилерію, танки й інше озброєння.

Президент США наголосив, що Україні треба надавати найновіше озброєння.

НАТО не воює з Росією