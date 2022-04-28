У Генічеську окупанти змушують вчителів перейти на російську шкільну програму

У Генічеську окупанти змушують вчителів перейти на російську шкільну програму

Загарбники пригрозили освітнім працівника, якщо вони не почнуть викладати російською, то втратять роботу.

У тимчасово окупованому Генічеську окупанти сьогодні, 18 квітня, зібрали директорів шкіл та заявили, що від 1 вересня у всі вчителі мають перейти на російську програму навчання.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Наразі вони збирають списки освітніх працівників, які погоджуються перейти на російські шкільну програму. Влітку вони планують відправити вчителів до незаконно анексованого Криму, аби ті пройшли відповідні навчання. Усім, хто не згоден викладати російською, погрожують звільненням з роботи.

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"Я вірю, що до першого вересня Херсонщина не лише буде вільною від орків, а й почне відновлюватися", - зазначив Соболевський.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні загарбники поки що не збираються проводити псевдореферендум.

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