У захопленому Херсоні вночі прогриміли вибухи: що відомо

У Херсоні близько 23:00 27 квітня стався вибух, через який у багатьох будівлях в центрі міста повибивало вікна.

У тимчасово окупованому Херсоні вночі сталася серія вибухів у районі телецентру внаслідок ракетного удару. Вибухи було чути в різних районах міста. В результаті почалася пожежа.

"Близько 23 години ночі був шалений вибух над містом і біля нього. Повибивало вікна. Від 8 ранку я об'їхав усі лікарні, в яких повибивало вікна, музичні заклади. Все це у центрі міста. Зараз оцінюємо які були пошкодження. У селі Степанівка також був касетний обстріл. Зараз спілкуємось з усіма депутатами, які працюють і дивимось, як далі будемо діяти. Треба закрити вікна, лікарні мають продовжувати працювати. Психологічний стан лікарів сьогодні також намагались підтримати. Пояснював їм, що ми переможемо, треба просто протриматись", - розповів мер міста Ігор Колихаєв.

Пошкодженими виявились головна будівля "Укрпошти", музучилище, ТРЦ "Адмірал". У багатьох будівлях в центрі міста повибивало вікна.

Російські окупанти одразу ж звинуватили у цьому ЗСУ та заявили, що українські військові нібито вдарили з ракет "Точка-У". Пропагандисти повідомили, що ракети нібито летіли з Миколаївської області.

На місце вибуху російські журналісти оперативно приїхали з телекамерами і переконували, що удару було завдано ЗСУ "як мінімум двома ракетами "Точка-У" та кількома Ураганами", а також знімали уламки, які розлетілися по периметру вибуху.

Що кажуть місцеві жителі

Місцеві жителі повідомляли, що після вибуху в них припинили працювати російські канали. Проте невдовзі після цього телеканали Росії відновили своє мовлення у місті. Крім того, місцева мешканка розповіла, що військові РФ приїхали в один із дворів центру міста, поставили установку між двома житловими будинками. Потім вона побачила спалах і почула вибух. З її слів, російські війська стріляли у бік одного з районів Херсона, а потім сіли у машини та поїхали.

Нагадаємо, що 25 квітня російські окупанти захопили приміщення Херсонської міськради та зняли прапор України. Голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що це було очікувано, і ніхто з влади не прийме ні триколор РФ, ні радянський прапор.

Російські окупанти та місцеві колаборанти, що співпрацюють з ними, на спеціальному засіданні після захоплення приміщення Херсонської міськради представили так званих “керівників” Херсонської обласної та міської адміністрацій Володимира Сальдо та Олександра Кобця.

Херсонська міська рада від 26 квітня працює дистанційно, а більше 40% населення вже виїхали з міста.

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На тимчасово окупованій території Херсонської області російськими військами проводиться підготовка до так званого "референдуму". Окупанти друкують бюлетені та уточнюють особисті дані місцевих жителів. Водночас вони не дозволяють українцям виїжджати за межі захопленої ними території.

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