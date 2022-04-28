В захваченном Херсоне ночью прогремели взрывы: что известно

В Херсоне около 23:00 27 апреля произошел взрыв, из-за которого во многих зданиях в центре города выбило окна.

Во временно оккупированном Херсоне ночью произошла серия взрывов в районе телецентра в результате ракетного удара. Взрывы были слышны в разных районах города. В результате начался пожар.

"Около 23 часов ночи был безумный взрыв над городом и возле него. Повыбивало окна. С 8 утра я объехал все больницы, в которых выбило окна, музыкальные заведения. Все это в центре города. Сейчас оцениваем какие были повреждения. В селе Степановка также был кассетный обстрел. Сейчас общаемся со всеми депутатами, которые работают и смотрим, как дальше будем действовать. Надо закрыть окна, больницы должны продолжать работать. Психологическое состояние врачей сегодня тоже пытались поддержать. Объясняло им, что мы победим, надо просто продержаться", – рассказал мэр города Игорь Колыхаев.

Поврежденными оказались главное здание "Укрпочты", музучилище, ТРЦ "Адмирал". Во многих зданиях в центре города выбило окна.

Российские оккупанты сразу же обвинили в этом ВСУ и заявили, что украинские военные якобы ударили с ракет "Точка-У". Пропагандисты сообщили, что ракеты якобы улетали из Николаевской области.

На место взрыва российские журналисты оперативно приехали с телекамерами и убеждали, что удар был нанесен ВСУ "как минимум двумя ракетами "Точка-У" и несколькими Ураганами", а также снимали разлетевшиеся по периметру взрыва обломки.

Что говорят местные жители

Местные жители сообщали, что после взрыва у них перестали работать российские каналы. Однако вскоре после этого телеканалы России возобновили свое вещание в городе. Кроме того, местная жительница рассказала, что военные РФ приехали в один из дворов центра города, поставили установку между двумя жилыми домами. Затем она увидела вспышку и услышала взрыв. По ее словам, российские войска стреляли в сторону одного из районов Херсона, а затем сели в машины и уехали.

Напомним, что 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Глава областной военной администрации Геннадий Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Херсонский городской совет с 26 апреля работает дистанционно, а более 40% населения уже уехали из города.

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На временно оккупированной территории Херсонской области российскими войсками проводится подготовка к так называемому "референдуму". Оккупанты печатают бюллетени и уточняют личные данные местных жителей. В то же время, они не позволяют украинцам выезжать за пределы захваченной ими территории.

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