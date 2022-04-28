Росіяни вдруге за добу обстріляли Чернігівщину: що відомо

Росіяни вдруге за добу обстріляли Чернігівщину: що відомо

У четвер, 28 квітня, окупанти вдруге за добу обстріляли Чернігівщину.

Вибухи близько десятка мінометних мін зафіксували прикордонники неподалік від одного з населених пунктів Семенівської громади.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Міни були випущені з боку російського села Ломаковка.

Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, росіяни здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета, які розірвалися біля пункту пропуску "Сеньківка". Внаслідок обстрілів військовослужбовці ДПСУ не постраждали.

Раніше повідомлялося, що Росія розгорнула на кордоні з Україною декілька дивізіонів ракетних комплексів.

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