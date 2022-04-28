"Ракет до хр*на, а літати нікому": український генерал назвав проблему російської армії

На сьогодні російській армії дуже бракує кваліфікованих льотчиків, саме тому РФ обрала тактику завдавати ракетних ударів по українських містах.

А от ракет у російських військових ще багато.

Про це заявив ексголова управлінь СБУ в Донецькій і Луганській областях генерал-майор Олександр Петрулевич в інтерв’ю Дмитру Гордону.

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"Льотчиків у них немає. Подивіться, яких льотчиків ми беремо в полон, не рахуючи тих, які, як камікадзе, гинуть разом з літаками й вертольотами. Заступник командира полку і командир ескадрильї. Вдумайтеся! Виходить, літати нікому. Де ж прості лейтенанти, старші лейтенанти? Все, припливли", – розповів Петрулевич.

Він зазначив, що в окупантів ще багато ракет, проте за удари ними по українських містах доведеться відповісти.

"Ракет у них ще до хр*на. Ось у чому проблема. Останнім часом вони використовують тактику просто руйнувань. Як Грозний руйнували, як Сирію руйнували. Тільки вони не розуміють одного – за все це доведеться відповідати. Це просто так не пройде", – розповів генерал-майор.

Нагадаємо, британські ЗМІ повідомили, що у найближчий місяць або близько того настане вирішальний період у війні. Це станеться після того, коли до України прибуде військова допомога від Заходу.

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