Над Одеською областю збили три російські ракети

Українські підрозділи протиповітряної оборони ввечері 28 квітня збили три російські ракети над Одеською областю.
Окрім того, в ніч проти 28 квітня російські окупанти намагалися здійснити повітряну розвідку об'єктів інфраструктури.
Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко у вечірньому відеозверненні.
"Бувально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеським районом було збито три ворожі ракети, які летіли вбивати мирних Мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу", – розповів Марченко.
"Також вчора вночі ворог намагався здійснити повітряну розвідку об'єктів інфраструктури, використовуючи безпілотний літальний апарат. Але й він теж був збитий нашими підрозділами. Протиповітряна обороно Одещини, ви – кращі", – додав голова області.
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