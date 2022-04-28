Над Одеською областю збили три російські ракети

Над Одеською областю збили три російські ракети

Українські підрозділи протиповітряної оборони ввечері 28 квітня збили три російські ракети над Одеською областю.

Окрім того, в ніч проти 28 квітня російські окупанти намагалися здійснити повітряну розвідку об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко у вечірньому відеозверненні.

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"Бувально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеським районом було збито три ворожі ракети, які летіли вбивати мирних Мешканців. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу", – розповів Марченко.

"Також вчора вночі ворог намагався здійснити повітряну розвідку об'єктів інфраструктури, використовуючи безпілотний літальний апарат. Але й він теж був збитий нашими підрозділами. Протиповітряна обороно Одещини, ви – кращі", – додав голова області.

Нагадаємо,