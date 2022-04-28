Над Одесской областью сбили три российских ракеты

Украинские подразделения противовоздушной обороны вечером 28 апреля сбили три российские ракеты над Одесской областью.
Кроме того, в ночь на 28 апреля российские оккупанты пытались осуществить воздушную разведку объектов инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко в вечернем видеообращении.
"Буквально только что нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесским районом были сбиты три вражеских ракеты, которые летели убивать мирных жителей. Спасибо нашим военным за безупречную работу", — рассказал Марченко.
"Также вчера ночью враг пытался осуществить воздушную разведку объектов инфраструктуры, используя беспилотный летательный аппарат. Но и он тоже был сбит нашими подразделениями. Противовоздушная оборона Одесщины, вы – лучшие", – добавил глава области.
Заметим, как сообщил генерал-майор СБУ Александр Петрулевич, на сегодняшний день российской армии очень не хватает квалифицированных летчиков, именно поэтому РФ выбрала тактику наносить ракетные удары по украинским городам.
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