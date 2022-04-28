Над Одесской областью сбили три российских ракеты

Над Одесской областью сбили три российских ракеты

Украинские подразделения противовоздушной обороны вечером 28 апреля сбили три российские ракеты над Одесской областью.

Кроме того, в ночь на 28 апреля российские оккупанты пытались осуществить воздушную разведку объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко в вечернем видеообращении.

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"Буквально только что нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесским районом были сбиты три вражеских ракеты, которые летели убивать мирных жителей. Спасибо нашим военным за безупречную работу", — рассказал Марченко.

"Также вчера ночью враг пытался осуществить воздушную разведку объектов инфраструктуры, используя беспилотный летательный аппарат. Но и он тоже был сбит нашими подразделениями. Противовоздушная оборона Одесщины, вы – лучшие", – добавил глава области.

Заметим, как сообщил генерал-майор СБУ Александр Петрулевич, на сегодняшний день российской армии очень не хватает квалифицированных летчиков, именно поэтому РФ выбрала тактику наносить ракетные удары по украинским городам.

Брифинг советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича за 28 апреля

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