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Окупанти завдали двох ударів по Києву: що відомо

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Окупанти завдали двох ударів по Києву: що відомо

Фото із соцмереж

Російські окупанти випустили дві ракети по столиці України.

Ввечері, 28 квітня, російські окупанти обстріляли Київ.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, влучання були в Шевченківському районі. На місце подій вже прибули рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих  уточнюється", - повідомив Кличко.

Наразі столицею видно стовпи диму. Перед цим у Києві лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, українські підрозділи протиповітряної оборони ввечері 28 квітня збили три російські ракети над Одеською областю.

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