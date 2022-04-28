Окупанти завдали двох ударів по Києву: що відомо

Окупанти завдали двох ударів по Києву: що відомо

Російські окупанти випустили дві ракети по столиці України.

Ввечері, 28 квітня, російські окупанти обстріляли Київ.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, влучання були в Шевченківському районі. На місце подій вже прибули рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється.

"Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Кличко.

Наразі столицею видно стовпи диму. Перед цим у Києві лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, українські підрозділи протиповітряної оборони ввечері 28 квітня збили три російські ракети над Одеською областю.

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