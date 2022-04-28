"Динамо" упустило победу в благотворительном поединке в Загребе (видео)

В четверг, 28 апреля, киевское "Динамо" провело очередной благотворительный матч своего евротурного в поддержку Украины во время войны с российскими захватчиками.
Соперником команды Мирчи Луческу стало загребское "Динамо". Поединок завершился результативной ничьей – 2:2.
"Киевляне" сразу вышли вперед — дублем отличился Владислав Ванат. Но уже до перерыва загребская команда отыграла два мяча. После перерыва голов забито не было.
Отметим, что поединок стал четвертым для киевлян в поддержку Украины во время полномасштабной войны с российскими захватчиками. Ранее "Динамо" победило польскую "Легию" (3:1), турецкий "Галатасарай" (3:1), сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0) и сенсационно обыграло дортмундскую "Боруссию".
Следующим соперником "бело-синих" станет швейцарский "Базель". Матч состоится в среду, 4 мая.
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