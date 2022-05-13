Флора - Динамо: онлайн-видеотрансляция благотворительного матча

В пятницу, 13 мая, киевское "Динамо" проведет очередной благотворительный поединок своего евротурне в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

В день 95-летия киевского клуба, соперником "бело-синих" в седьмом благотворительном спарринге под лозунгом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Остановим войну!") станет эстонская "Флора".

Встреча состоится в Таллинне на стадионе "А Ле Кок Арена". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все средства, вырученные от реализации билетов и рекламы, будут направлены на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российскими захватчиками.

В предыдущих благотворительных поединках "Динамо" победило польскую "Легию" (3:1), турецкий "Галатасарай" (3:1), сыграло вничью с румынским "Клужем" (0:0), обыграло дортмундскую "Боруссию" (3:2), расписало ничью с загребским "Динамо" (2:2) и одолело швейцарский "Базель" (3:2).

Отметим, что киевский клуб не сможет выставить на поединок свой сильнейший состав, поскольку часть игроков "бело-синих" уже отправилась в лагерь сборной Украины готовиться к плей-офф отбора на ЧМ-2022. В первом матче 2022 года "сине-желтые" в спарринге победили "Боруссию" Менхенгладбах (1:2).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция благотворительного матча между киевским "Динамо и эстонской "Флорой".

Напомним, ранее стало известно, где сборная Украины сыграет домашние матчи Лиги наций-2022/23 против Армении (11 июня) и Ирландии (14 июня).

Денис Бойко о финальном матче благотворительного турнира: где он пройдет и как готовится "Динамо"

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