"Динамо" вирвало вольову перемогу над "Базелем" у благодійному поєдинку

"Динамо" вирвало вольову перемогу над "Базелем" у благодійному поєдинку

У середу, 4 травня, київське "Динамо" провело черговий благодійний поєдинок свого євротурне на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Суперником команди Мірчі Луческу став швейцарський "Базель". Матч на стадіоні "Санкт-Якоб-Парк" завершився перемогою "біло-синіх" - 2:3 .

Рахунок матчу відкрив на 23-й хвилині Олександр Караваєв. За кілька хвилин до першого тайму Адам Салаї зрівняв рахунок.

У другому таймі першими відзначились швейцарці - забив Воутер Бюргер. За десять хвилин Олександр Андрієвський знову зробив рахунок нічийним, а Денис Попов подарував "Динамо" перемогу у цьому матчі.

У попередніх благодійних поєдинках "Динамо" перемогло польську "Легію" (3:1), турецький "Галатасарай" (3:1), зіграло внічию з румунським "Клужем" (0:0), обіграло дортмундську "Боруссію" (3:2) та розписало нічию із загребським "Динамо" (2:2).

Зазначимо, що після матчу з "Базелем" частина гравців київського клубу вирушить до табору збірної України, яка вже розпочала підготовку до плейоф відбору на ЧС-2022.

Раніше національна команда України з футболу назвала першого спаринг-партнера, з яким зіграє перед плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

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