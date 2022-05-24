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Минобороны Беларуси срочно закупает 20 тысяч жетонов

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Минобороны Беларуси срочно закупает 20 тысяч жетонов

Скриншот с сайта госзакупок Республики Беларусь

Количество жетонов в тендере втрое превышает общую численность военнослужащих, служащих по контракту вооруженных сил РБ.

Вооруженные силы Республики Беларусь срочно закупают 20 тысяч жетонов. Их можно использовать для опознания убитых.

На сайте госзакупок появился тендер минобороны Беларуси на покупку 20 тысяч жетонов для военнослужащих. Стоимость закупки оценивается в 10 800 рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал @motolkohelp.

В документах говорится, что жетон изготавливается из алюминиевого сплава в виде прямоугольной пластины с закругленными углами, надписью "ВС Беларуси", а также серией, номером и таблицей групп крови и резус-факторов.

Такие жетоны предоставляются только для тех, кто служит по контракту, и офицерам запаса. В то же время, общее количество жетонов в тендере втрое превышает общую численность военнослужащих, которые служат по контракту вооруженных сил.

Предполагается, что закупка может быть с целью замены старых жетонов. Но не исключено, что президент Беларуси Александр Лукашенко таким образом готовит частичную мобилизацию.

Скриншот с сайта госзакупок Республики Беларусь / ©
Скриншот с сайта госзакупок Республики Беларусь

Напомним, ранее заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в дальнейшем существует угроза использования Россией территории Беларуси и непризнанного Приднестровья для нанесения ударов по Украине. РФ "на всех фронтах" готовится к возможным ударам и провокациям.

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