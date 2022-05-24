Міноборони Білорусі терміново закуповує 20 тисяч жетонів

Кількість жетонів у тендері втричі перевищує загальну чисельність військовослужбовців, які служать за контрактом у збройних силах РБ.
Збройні сили Республіки Білорусь терміново закуповують 20 тисяч жетонів. Їх можна використовувати для упізнання вбитих.
На сайті держзакупівель з'явився тендер міноборони Білорусі на закупівлю 20 тисяч жетонів для військовослужбовців. Вартість закупівлі оцінюється в 10 800 рублів.
Про це повідомляє Telegram-канал @motolkohelp.
У документах зазначено, що жетон виготовляється з алюмінієвого сплаву у вигляді прямокутної пластини із закругленими кутами, написом "ЗС Білорусі", а також серією, номером та таблицею груп крові та резус-факторів.
Такі жетони видаються лише тим, хто служить за контрактом, та офіцерам запасу. Водночас загальна кількість жетонів у тендері втричі перевищує загальну чисельність військовослужбовців, які служать за контрактом у збройних силах.
Передбачається, що закупівля може бути з метою заміни старих жетонів. Але не виключено, що президент Білорусі Олександр Лукашенко у такий спосіб готує часткову мобілізацію.
Нагадаємо, раніше заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що надалі існує загроза використання Росією території Білорусі та невизнаного Придністров'я для завдання ударів по Україні. РФ "на всіх фронтах" готується для можливих ударів і провокацій.
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