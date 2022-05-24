"Не женемося за термінами": секретар Радбезу РФ висловився про цілі Путіна у війні проти України

"Не женемося за термінами": секретар Радбезу РФ висловився про цілі Путіна у війні проти України

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев прокоментував повномасштабну війну, яку кремлівський диктатор Володимир Путін розпочав на українських територіях.

Секретар Ради безпеки РФ заявив, що Росія не обмежує себе термінами у війні проти України. За його словами, країна-агресорка ставить перед собою завдання повністю "викорінити нацизм" в Україні, який нібито зараз підтримують Англія та США.

Про це Патрушев сказав в інтерв'ю газеті "Аргументы и факты". Він також зазначив, що всі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані.

"Ми не женемося за термінами. Нацизм потрібно або викорінити на 100%, або він підніме голову вже за кілька років, причому ще у більш потворній формі. Усі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані. Інакше й бути не може, оскільки правда, зокрема історична, на нашому боці", - сказав Патрушев.

Поплічник Путіна лицемірно стверджує, що "долю України визначатиме народ, який проживає на її території", а РФ нібито "ніколи не розпоряджалася долями суверенних держав".

Патрушев додав, що "Росія має право вимагати репарації від країн, які спонсорували нацистів в Україні, та злочинного київського режиму".

"Це Росія має право вимагати репарації від країн, які спонсорували нацистів в Україні, та злочинного київського режиму. "ДНР" та "ЛНР" повинні вимагати від них відшкодування всієї матеріальної шкоди за 8 років агресії. І сам український народ заслуговує на репарації від основних призвідників конфлікту, тобто США та Англії, які змушують українців боротися, підтримують неонацистів, забезпечують їх зброєю, спрямовують своїх військових радників та найманців", - сказав він.

Нагадаємо, у вівторок, 24 травня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ нібито уповільнює темпи "спеціальної операції". Роблять вони це нібито для того, щоб "уникнути жертв серед мирного населення та надати можливість людям евакуюватися".

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