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В Росії Шойгу заявив про зниження темпів "спецоперації"

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В Росії Шойгу заявив про зниження темпів "спецоперації"

Владимир Путин и Сергей Шойгу / Фото: Associated Press

В Росії міністр оборони Шойгу заявив, що РФ нібито уповільнює темпи “спеціальної операції”.

Роблять вони це для того, щоб “уникнути жертв серед мирного населения та надати можливість людям евакуюватися”.

Про це пише пропагандистське видання “РИА Новости” з посиланням на заяву Шойгу.

За його словами, для виходу мешканців з оточених населених пунктів “оголошують режим тиші та створюють гумкоридори”.

Відмітимо, що очільник міноборони РФ знову збрехав членам ОДКБ, що військові злочинці РФ нібито не завдають ударів по цивільним об’єктам з мирними мешканцями. Не оминув він і типові пропагандистські лозунги про “високоточну зброю”.

Окремо він додав, що так звану “спеціальну операцію РФ продовжить до тих пір, поки не виконає всі завдання”.

Нагадаю, що у Росії матерям строковиків з крейсера "Москва" пропонують визнати синів "померлими внаслідок катастрофи".

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